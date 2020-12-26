Смартфон OnePlus 9 получит аккумулятор емкостью 4500 мАч

Новый смартфон серии OnePlus 9 будет представлен в нескольких версиях разной ценовой категории для более широкого круга пользователей. Утечка о возможностях будущего смартфона OnePlus 9 уже есть в сети, но стало известно, что устройство сможет обеспечить беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку. Эти функции были доступны в OnePlus 8 Pro, выпущенном ранее в этом году и теперь компания намерена оснастить функциями и смартфоны серии OnePlus 9.

Кроме того, известно, что устройство получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с беспроводной зарядкой мощностью 30 Вт и проводной 65 Вт. Официальная презентация OnePlus 9 состоится в начале 2021 года.