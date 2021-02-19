Смартфон OnePlus 9 засветился в бенчмарке

В базе данных теста AIDA64 обнаружились сведения о смартфоне OnePlus 9, официальный релиз которого ожидается грядущей весной. Если верить скриншотам, аппарат получит 6,55-дюймовый экран с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 120 Гц, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Что до топового OnePlus 9 Pro, то ему прочат тыльную квадрокамеру с трехкратным оптическим зумом и лазерным помощником автофокуса, изогнутый дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и врезанной камерой, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, беспроводной на 45 Вт, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флэш-памяти, чипсет Qualcomm Snapdragon 888, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68.

Комментарии и отзывы OnePlus 9
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