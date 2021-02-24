Смартфон OnePlus 9E получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 9E, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 690, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, врезанную фронтальную камеру разрешением 8 Мп, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп. Официальный релиз смартфонов OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9E ожидается в марте. Ориентировочная цена пока не сообщается.