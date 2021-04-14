Смартфон OnePlus 9R появился в продаже

Компания OnePlus дала старт индийским продажам смартфона OnePlus 9R, который в скором времени выйдет и в Китае. Новинка оценена в 555 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также 605 долларов за версию на 12/256 ГБ флеш-памяти. Покупатели смогут выбрать из черной и голубой расцветок.

Напомним, что OnePlus 9R оснащается производительной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX586), 16 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и предустановленной ОС Android 11 с прошивкой Oxygen OS. Как и у старших моделей OnePlus 9 и 9 Pro, в смартфоне отсутствует 3,5-мм разъем для наушников.
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