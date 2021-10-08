Смартфон OnePlus 9RT показали на рендерах

Один из заслуживающих доверия инсайдеров поделился качественными изображениями смартфона OnePlus 9RT, который может появиться в продаже уже 13 октября. Ранее стало известно, что OnePlus 9RT станет первой моделью на рынке с предустановленной операционной системой Android 12.

По предварительным данным, аппарат также получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тыльную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX766, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1.
Комментарии и отзывы OnePlus 9RT
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