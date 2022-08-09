Смартфон OnePlus Ace Pro оценен в 520 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью OnePlus Ace Pro, который работает под управлением фирменной оболочки ColorOS 12.1. Новинка характеризуется корпусом толщиной 8,75 мм и массой 203,5 грамма, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080:2412 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, ОЗУ LPDDR5+ и флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 16 Мп, а также модулями Wi-Fi 6 и NFC. Версия с 12/256 ГБ памяти оценена в 520 долларов, с 16/256 ГБ – 560 долларов, а с 12/512 ГБ – 635 долларов.