Смартфон OnePlus Ace показали на живых фото

В сети появились живые фото и качественные рендеры смартфона OnePlus Ace (OnePlus 10R), который будет представлен уже 21 апреля. По предварительным данным, смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 8100 Max, селфи-камеру на 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку 150-Вт проводной зарядки и две версии: на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.