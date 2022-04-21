Смартфон OnePlus Ace получил 150-Вт зарядку

Как и было обещано, сегодня компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Ace. Новинку оснастили производительной восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100 Max, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, испарительной камерой системы охлаждения площадью 4129,8 мм2, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой, яркостью 800 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, стереодинамиками, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 186 граммов, а также предустановленной ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Версия с 8/128 ГБ памяти оценена в Китае в 390 долларов, с 8/256 ГБ – 425 долларов, с 12/256 ГБ – 470 долларов, а с 12/512 ГБ – 550 долларов.