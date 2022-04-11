Смартфон OnePlus Ace засветился в Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона OnePlus Ace, который еще не был представлен официально. Аппарат показал результат в 962 балла в одноядерном испытании и 3819 баллов в многоядерном тесте. Также бенчмарк подтвердил наличие производительной платформы MediaTek Dimensity 8100, 12 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 12.

По предварительным данным, смартфон также будет оснащен поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2414:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, яркостью до 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (с оптической стабилизацией), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, крупной системой охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 188 граммов.