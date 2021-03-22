Смартфон OnePlus EB2101 получил сертификацию и готовится к релизу

Пару дней назад Стив Хеммерстоффер, он же OnLeaks,поделился 3D-рендерингом преемника OnePlus Nord N10 5G. По его словам, это устройство носит кодовое название «Эбба». Теперь этот телефон, похоже, сертифицирован Бюро индийских стандартов (BIS). Смартфон OnePlus с номером модели EB2101 был замечен индийским бюро сертификации BIS. Поскольку компания известна тем, что использует первые две буквы кодовых имен своих телефонов в номерах моделей, это устройство может быть недавно просочившимся OnePlus Ebba. Согласно OnLeaks, предстоящий OnePlus Ebba станет преемником прошлогоднего OnePlus Nord N10 5G, который доступен только на некоторых рынках. Официальное маркетинговое название этого телефона пока остается загадкой. Однако теперь мы можем ожидать, что он будет запущен в Индии, в отличие от своего предшественника.