Смартфон OnePlus Nord 2 получает обновление OxygenOS A.15

Компания OnePlus выпустила обновление для смартфона Nord 2. Устройство получает обновление версии OxygenOS A.15 по всему миру, которое включает исправление безопасности Android от декабря 2021 года, а также несколько исправлений ошибок и другие незначительные обновления системы. Исправлена ​​проблема нечетких звонков на подключенных Bluetooth-устройствах. Повышена стабильность видео при включенном AI Video Enhancement.

В Европе обновление выходит с номером прошивки DN2103_11.A.15, обновление также доступно для Индии и Северной Америки.