Смартфон OnePlus Nord 2 приписывают 50-Мп камеру

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Nord 2, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6-нанометровый 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 1200 с графикой Mali-G77 MC9, многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения Sony IMX766 разрешением 50-Мп, дизайн в стиле OnePlus 9 Pro и ценник в 2000 юаней или около 310 долларов. Напомним, что грядущий Nord CE 5G получит платформу Snapdragon 750G и аналогичную цену на индийском рынке.