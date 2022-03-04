Смартфон OnePlus Nord 3 появился в продаже

Китайские источники опубликовали фотографию смартфона OnePlus Nord 3, который еще не был представлен официально. В глаза бросается крупный блок тыльной камеры с огромным главным модулем, дизайн которой схож на с Xiaomi 12. Что до технических характеристик, устройству прочат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт, 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, производительную платформу MediaTek Dimensity 8100, 50-Мп тыльную камеру с оптической стабилизацией изображения OIS, батарею ёмкостью 4500 мАч и предустановленную ОС Android 12.