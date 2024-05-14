Смартфон OnePlus Nord CE4 Lite готов к выходу

Около месяца назад компания OnePlus представила смартфон Nord CE4 на базе довольно производительной платформы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, а сейчас китайский производитель готовит к выходу более простую модель Nord CE4 Lite. Сегодня аппарат с кодовым обозначением CPH2621 появился в базе данных регулятора TDRA, что намекает на скорый его релиз. По предварительным данным, смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки.