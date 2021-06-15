Смартфон OnePlus Nord N200 оценен в $240

Компания OnePlus пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью OnePlus Nord N200, которая может похвастаться поддержкой сетей 5G. Новинку оснастили 6,49-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 5G, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 18 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричным портом USB-C, а также фирменной надстройкой Oxygen OS на базе ОС Android 11. Смартфон появится в продаже 25 июня по цене в 240 долларов.