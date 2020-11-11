Смартфон OnePlus Nord SE получит 65-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о новом недорогом смартфоне компании OnePlus, который получит название OnePlus Nord SE. Итак, устройству с кодовым названием Ebba прочат AMOLED-дисплей (в доступных Nord N10 5G и N100 используются IPS-экраны), поддержку быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Если быть точнее, то аппарат оснастят двумя батареями ёмкостью по 2250 мАч, которые будут полностью заряжаться за 40 минут. Официальный дебют смартфона должен состояться в первом квартале 2021 года. Отдельно уточняется, что Nord SE будет доступен для покупки в Индии и Европе, а вот в США он продаваться не будет.