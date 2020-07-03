Смартфон OnePlus Nord будет стоить всего $295?

В сети появилась информация о цене на смартфон OnePlus Nord, который будет официально представлен 10 июля. Итак, аппарат появится в продаже 25 июля по цене в 295 долларов. Ранее OnePlus заявила о том, что OnePlus Nord станет первым за долгое время смартфоном компании, который будет стоить меньше 500 долларов.

По предварительным данным, OnePlus Nord будет оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной тройной камерой с модулями разрешением 64, 16 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт.