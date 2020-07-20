Смартфон OnePlus Nord протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GeekBench обнаружились сведения о смартфоне OnePlus Nord, официальный дебют которого состоится уже завтра, 21 июля. Итак, в однопоточном тесте аппарат набрал чуть больше 600 баллов, а в многоядерном – 1850 баллов. За аппаратную основу в смартфоне отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, работающий в связке с 12 ГБ оперативной памяти.

Устройству также прочат 6,44-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, подэкранным дактилоскопом и разрешением 2400:1080 пикселей, аккумулятор на 4115 мАч, операционную систему Android 10, сдвоенную фронтальную камеру на 32 Мп и 8 Мп, а также квадрокамеру с главным датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп.