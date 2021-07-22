Смартфон OnePlus Nord сняли с производства

Компания OnePlus объявила о том, что она сняла с производства смартфон OnePlus Nord, выпущенный год назад. Аппарат нельзя купить ни в рознице, ни в онлайне. Сегодня китайский производитель должен представить второе поколение этой довольно популярной модели – OnePlus Nord 2.

Напомним, что OnePlus Nord оснащается 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой с главным модулем разрешением 32 Мп и сверхширокоугольным на 8 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 48-Мп датчике Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчиком глубины на 5 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей на 4115 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
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