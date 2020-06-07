Смартфон OnePlus Z получит до 12 ГБ оперативной памяти

Сетевые источники поделились характеристиками смартфона OnePlus Z, официальная презентация которого ожидается уже на следующей неделе. Итак, аппарат получит 6,4-6,5-дюймовый дисплей с кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп, сверхшириком на 12 Мп и модулем телефото на 13 Мп, батарею ёмкостью 4000 мАч, быструю зарядку на 30 Вт, порт USB-C и предустановленную операционную систему Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.

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