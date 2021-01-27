Смартфон Oppo A15 оценен в 10 тысяч рублей

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A15, которая относится к бюджетному сегменту. Цена новинки составляет 9 990 рублей, а на выбор покупателям предоставляются черная и голубая расцветки. Смартфон характеризуется предустановленной оболочкой ColorOS 7.2 на базе Android 10, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев и батареей ёмкостью 4230 мАч.