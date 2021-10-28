Смартфон Oppo A16 оценен в 13 тысяч рублей

Компания Oppo дала старт российским продажам доступного смартфона Oppo A16, который был представлен еще в июле. Аппарат доступен в голубой и темно-синей расцветках по рекомендованной цене в 13 тысяч рублей.

Напомним, что новинка характеризуется 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и 71% охватом цветовой палитры NTSC, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G35, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой ColorOS 11.1 на основе Android 11, боковым дактилоскопическим сенсором в кнопке включения, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричным портом USB-C, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, размерами 163,8:75,6:8,4 мм и массой 190 граммов.

Комментарии и отзывы Oppo A16
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