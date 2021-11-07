Смартфон Oppo A16K оценен в 140 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью A16K, цена которой составляет 140 долларов. Новинку оснастили предустановленной оболочкой ColorOS 11.1 на базе Android 11, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 GPU, 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и 71% охватом цветовой палитры NTSC, селф-камерой разрешением 5 Мп, одинарной основной камерой на 13 Мп, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, 3,5-мм аудиоразъемом и аккумулятором ёмкостью 4230 мАч.