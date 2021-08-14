Смартфон Oppo A16s оценен в 180 евро

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A16s, которая оценена в 180 евро. Новинка получила 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, кадровой частотой 60 Гц и 71% охватом цветовой палитры NTSC, восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленную оболочку ColorOS 11.1 на основе Android 11, боковой сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричный порт USB-C, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 10 Вт, модуль NFC, размеры 163,8:75,6:8,4 мм и массу 190 граммов.

Комментарии и отзывы Oppo A16s
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