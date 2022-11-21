Смартфон Oppo A17 оценен в 10 тысяч рублей

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A17, рекомендованная цена которого составляет 11 тысяч рублей. При этом, первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой в 1 тысячу рублей.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1612:720 пикселей, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35, поддержкой сотовых сетей 4G LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.3, габаритами 164,2:75,6:8,3 мм, массой 189 г, корпусом с отделкой задней панели под кожу и предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой ColorOS 12.1.