Смартфон Oppo A36 оценен в 235 долларов

Компания Oppo представила смартфон Oppo A36, который среди прочего может похвастаться 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Остальные характеристики новинки выглядят поскромнее. Аппарат оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 680, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11, 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, слотом для карты памяти microSD, портом USB-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, размерами 164,4:75,7:8,4 мм и массой 185 г. Цена смартфона составляет 235 долларов.