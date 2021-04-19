Смартфон Oppo A54 запущен в Индии

Oppo представила в Индии новый бюджетный смартфон под названием Oppo A54.

Смартфон оснащен 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем HD + с дырочкой и питается от восьмиъядерного процессора MediaTek Helio P35. На задней части устройства расположены три задние камеры: 13-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера свою очередь получила модуль на 16-мегапиксель.

Смартфон Oppo A54 питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Загружается новинка под управлением ColorOS 7.2 на базе Android 10. Другие функции смартфона включают поддержку бокового сканера отпечатков пальцев, разблокировки лица, оптимального рассеивания тепла и поддержки двухканального ускорения.

Смартфон Oppo A54 относится к бюджетному ценовому сегменту и стоит 182 USD за 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, 195 USD за 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти и 215 USD за 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.