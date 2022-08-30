Смартфон Oppo A57s получил 33-Вт зарядку

Компания Oppo представила смартфон A57s, который, в числе прочего, получил предустановленную операционную систему Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35 c тактовой частотой до 2,3 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и модемом 4G/LTE, 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 60 Гц и яркостью 600 кд/м2, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, модулем NFC, разъемом USB Type-C, 3,5-мм гнездом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.