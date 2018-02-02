Смартфон Oppo A71 (2018) получил 5,2-дюймовый экран и АКБ на 3000 мАч

Состоялся анонс смартфона Oppo A71 (2018). Новинка получила 5,2-дюймовый экран с разрешением 1280 * 720 пикселей. В основе устройства Oppo A71 (2018) ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и 2 Гбайт оперативная память. Флеш-модуль вместимостью 16 Гбайт можно дополнить картой microSD. В тыльной части корпуса установлена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2 и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера обладает разрешением в 5 млн пикселей. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1 Nougat. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS и стандартный набор датчиков. Предлагаться аппарат Oppo A71 (2018) будет в чёрном и золотистом вариантах цветового исполнения по цене 180 долларов США.