Смартфон Oppo A73s получит платформу Helio P60

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo A73s, который станет улучшенной версией модели Oppo A73, выпущенной в конце прошлого года. Новинке прочат шестидюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 точек, который занимает 84,75% площади передней панели, восьмиядерную платформу Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 13-Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 3410 мАч. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 с оболочкой Color OS 5.1. Ориентировочная цена Oppo A73s составляет 300 долларов.