Смартфон Oppo A74 получит подэкранный дактилоскоп

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Oppo A74, официальный релиз которого ожидается в текущем месяце. Итак, смартфону прочат версии с поддержкой мобильных сетей 4G LTE и 5G, корпус с габаритами 169,2:74,:8,4 и массой 190 граммов, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, врезанную в левый верхний угол экрану фронтальную камеру, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мач, поддержку проводной быстрой зарядки на 33 Вт, а также черную, серебристую, серую и синюю расцветки.