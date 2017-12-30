Китайская компания Oppo , выпустила новый смартфон Oppo A75 и A75s получили 6-дюймовые безрамочные дисплеи, 4 ГБ ОЗУ и селфи-камеры на 20 Мп. В основу аппаратной платформы положен чип Helio P23 (MT6763T) от MediaTek вкупе с 4 ГБ оперативной памяти. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3200 мАч. Что касается встроенной памяти, то в модели Oppo A75 установлен флеш-модуль на 32 ГБ, а в Oppo A75s – на 64 ГБ. Операционная система, используемая в смартфонах, – Android 7.1 Nougat.Смартфоны могут похвастать 6-дюймовым дисплеем формата Full HD+ (2160 х 1080 точек), тыльной 16-мегапиксельной камерой и дактилоскопическим сканером, расположенным на задней панели.Стоимость их составляет 365 и $400 соответственно.