Смартфон Oppo A9 2020 получит аккумулятор на 5000 мАч

Индийский информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне Oppo A9 2020, который будет представлен в ближайшее время. Аппарат получит восьмиядерный процессор Snapdragon 665, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, тройную основную камеру с главным датчиком разрешением 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, а также двумя датчиками по 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. При этом масса смартфона составит 195 граммов. С такими характеристиками Oppo A9 2020 может стать достойным конкурентом Redmi Note 8, который завтра появится в продаже.