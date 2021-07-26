Смартфон Oppo A93s 5G оценен в 300 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A93s 5G, которая появится в продаже 30 июля по цене в 300 долларов. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 6,5-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 11 и поддержкой двух SIM-карт 5G.