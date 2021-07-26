Смартфон Oppo A93s 5G оценен в 300 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A93s 5G, которая появится в продаже 30 июля по цене в 300 долларов. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 6,5-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 11 и поддержкой двух SIM-карт 5G.

Комментарии и отзывы Oppo A93s 5G
Apple AirTags запретили в Австралии...
Австралийский ритейлер Officerworks принял решение удалить устройства Apple AirTags из своих магазинов по...
Смартфоны Meizu 18 впервые подешевели в ...
Компания Meizu впервые снизила цены на флагманские смартфоны Meizu 18, которые успешно продавались с само...
Камера DJI Pocket 2 получила белую расцв...
Компания DJI выпустила новый вариант экшен-камеры DJI Pocket 2, которая была доступна с ноября 2020 года ...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 оценен...
Компания ASUS дала старт приему российских предзаказов геймерского смартфона ROG Phone 5, который пока до...
Realme GT Neo Flash получит 65-Вт зарядк...
В сети появились подробности о смартфоне Realme GT Neo Flash, выход которого ожидается в ближайшее время....
LG Velvet LTE получает обновление ОС And...
Как мы уже все знаем, компания LG попрощалась с мобильным бизнесом, но сообщила, что продолжит поддержива...
Флагман Realme GT подешевел до $385...
Сетевые источники сообщают о том, что крупный китайский магазин Suning Tesco Tmall снизил цену на доступн...
OnePlus Nord 2 получит продвинутую камер...
Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне OnePlus Nord 2, который еще не был представ...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor