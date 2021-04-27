Смартфон Oppo A95 5G оценен в 300 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A95 5G, которая работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной прошивкой ColorOS 11.1. Новинку оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 точек и подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти MicroSD, батареей ёмкостью 4310 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, модулем NFC и 3,5 мм разъемом. Смартфон появится в продаже по цене в 300 долларов.

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