Смартфон Oppo A96 5G оценен в 315 долларов

Компания Oppo представила смартфон A96 5G, который появится в продаже 9 января по цене в 315 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графиком Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,43-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, частотой отклика сенсора 180 Гц и контрастностью 1 000 000:1, селфи-камерой разрешением 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 48 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и фирменной оболочкой ColorOS 12 на базе ОС Android.