Смартфон Oppo A97 5G получил 12 ГБ ОЗУ

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A97 5G, которая работает под управлением фирменной оболочки ColorOS 12 на базе операционной системы Android 12. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 c частотой до 2,4 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой разрешением 48 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, разъемом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, размерами 163,8:75,1:7,99 мм и массой 188 граммов. Цена смартфона составляет 300 долларов.