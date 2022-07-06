Смартфон Oppo A97 5G получит 48-Мп камеру

Сетевые инсайдеры поделились изображением и подробностями о смартфоне Oppo A97 5G, который еще не был представлен. Итак, аппарат получит 6,56-дюймовым экран с разрешением Full HD+, селфи-камеру на 8 Мп, сдвоенную основную камеру с датчиками изображения разрешением 48 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, размерами 163,8:75,1:7,99 мм и массой 190 граммов. Среди расцветок указываются черная и голубая. Цена старшей версии составит около 340 долларов.