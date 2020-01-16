Смартфон Oppo F15 оценен в 280 долларов

2020-01-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo F15; [41]
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфоном среднего уровня моделью Oppo F15, которая оценена в 280 долларов. Новинка оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, 8-ядерным процессором Helio P70, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт и предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.1. Размеры устройства равны 160,2:73,3:7,9 мм, а масса – 172 граммам.


Комментарии и отзывы Oppo F15
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