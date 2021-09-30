Смартфон Oppo F19s получил AMOLED-экран Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo F19s, которая оценена в 270 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, предустановленной ОС Android 11 c оболочкой ColorOS 11.1, размерами 160,3:73,8:8,0 мм и массой 175 граммов. Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo F19s, которая оценена в 270 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, предустановленной ОС Android 11 c оболочкой ColorOS 11.1, размерами 160,3:73,8:8,0 мм и массой 175 граммов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 22:24 . Продукт - Oppo F19s Комментарии и отзывы Oppo F19s

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