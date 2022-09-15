Смартфон Oppo F21s Pro оценен в $290

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделями F21s Pro и F21s Pro 5G, которые оценены в 290 и 330 долларов соответственно. Новинки оснастили 6,43-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, яркостью 600 кд/м2 и 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 у 4G-модели и Snapdragon 695 у 5G-версии, 32 Мп и 16-Мп фронтальными камерами соответственно, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, 3,5-мм аудиоразъемом, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и защитой от пыли и влаги (степень IPX4).

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