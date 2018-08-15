Смартфон Oppo F9 с 25 Мп фронтальной камерой обойдется в $330

Компания Oppo заранее обнародовала характеристики смартфона F9, официальный анонс которого состоится 21 августа. Новинку оснастили 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом Waterdrop Display и разрешением 2340:1080 пикселей, однокристальной платформой MediaTek Helio P60, 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 25 Мп фронтальной камерой с диафрагмой F/2.0, основной камерой на 16 и 2 Мп с апертурой F/1.85, а аткже аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC. Размеры устройства равны 156,7:74:7,99 мм, а масса – 169 г.