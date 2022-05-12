Смартфон Oppo Find N получил бета-версию Android 13

Компания Oppo выпустила бета-версию первой сборки операционной системы Android 13 для складного смартфона Oppo Find N. Стоит отметить, что апдейт доступен с приложениями Google GMS и для его установки не нужны какие-либо инструменты. Впрочем, пока обновиться смогут лишь «сертифицированные» разработчики.

Напомним, что в оснащение Oppo Find N вошел внутренний 7,1-дюймовый экран с разрешением 1792:1920 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 1000 Гц, яркостью 1000 кд/м2 и технологией Flexion Hinge для устранения складки между двумя половинками, внешний 5,49-дюймовый дисплей с разрешением 1972:988 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 1000 кд/м2, тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766), 16 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телефото), сдвоенная фронтальная камера с модулями на 32 Мп и 32 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой сетей 5G, до 12 ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, АКБ на 4500 мАч, быстрая проводная 33-Вт зарядка и 15-Вт беспроводная на 15 Вт, а также боковой сканер отпечатков.
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