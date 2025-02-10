Смартфон Oppo Find N5 представят 20 февраля

Компания OPPO объявила дату официальной презентации складного смартфона Find N5. Китайская премьера пройдет 20 февраля в Китае, а глобальную версию представят в тот же день в Сингапуре. Также в сети появились фотографии и официальные изображения новинки, подтверждающие наличие обновленного модуля основной камеры с тремя модулями и логотипом Hasselblad, а также фиолетовой, белой и черной расцветок.

Смартфон также получит защиту от воды (IPX6, IPX8 и IPX9), топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью 5700 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно.