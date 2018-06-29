Смартфон Oppo Find X будет продаваться в Китае по цене $750

Недавно компания Oppo представила супертехнологичный смартфон Find X, который удивил многих не только своими характеристиками, но и ценой. За базовую версию в Европе попросят 1000 евро, а за Lamborghini Edition – 1700 евро. Сегодня стала известна цена смартфона на родном китайском рынке. Как и предполагалось, она будет ниже европейской. Версия на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 750 долларов, модификация с 256 ГБ памяти обойдется в 900 долларов, а за Lamborghini Edition придётся раскошелиться на 1500 долларов. Продажи стартуют 13 июля.

Главной особенностью Oppo Find X стал выдвигающийся верхний модуль с камерами. Речь идет о фронтальной камере на 25 Мп и основной камере с датчиками на 16 и 20 Мп. Также смартфон оснастили 6,4-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+, занимающим 92,25% площади фронтальной поверхности, топовой платформой Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3730 мАч с быстрой зарядкой VOOC, а также операционной системой Android 8.1 с оболочкой Color OS. Сканера отпечатков пальцев здесь нет, но есть система распознавания лица. Отмечается, что Oppo Find X первым из смартфонов этого производителя появится у операторов Европы и Северной Америки.