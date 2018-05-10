Смартфон Oppo Find X получит тройную камеру

Сетевые источники поделились рендерами смартфона Oppo Find X, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, нас ждет еще один аппарат с вырезом в верхней части, соотношением сторон 19:9 и довольно заметной нижней рамкой. Отметим вертикально расположенную тройную камеру и отсутствие сканер отпечатка пальцев на задней панели. Скорее всего, дактилоскоп будет интегрирован в дисплей. Ранее слухи прочили флагману пятикратный оптический зум, полную зарядку за 15 минут и топовый процессор Snapdragon 845.