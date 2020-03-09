Смартфон Oppo Find X2 Pro получил общий балл 124 в тесте DXOMark

Oppo Find X2 Pro оснащен флагманским датчиком Sony IMX689 в сочетании с объективом IMX586 и телеобъективом, который использует принцип камеры перископа.

В настоящее время M1 10 Pro занимает первое место в списке лучших камер в тесте DXOMark. Xiaomi Mi 10 Pro справляется лучше с рендерингом текстур и масштабированием. Oppo Find X2 Pro обеспечивает лучшую сбалансированную производитель. Oppo Find X2 Pro обеспечивает лучшую цветопередачу, насыщенность и точный баланс белого в условиях повышенной яркости. Текст показал, что камера обладает хорошим автофокусом.

Производитель Oppo оснастил смартфон хорошей камерой. Интересно будет посмотреть на результаты других конкурентов.