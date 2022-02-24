Смартфон Oppo Find X5 оценен в 630 долларов

Как и было обещано, сегодня компания Oppo официально пополнила ассортимент смартфонов моделью Find X5. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 888, 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, защитой в соответствии со степенью IP54, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма с пятиосевой стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телевик), селфи-камерой на 32 Мп и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Смартфон доступен для заказа по цене в 630 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 690 долларов за 8/256 ГБ и 755 долларов за 12/256 ГБ памяти.