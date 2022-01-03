Смартфон Oppo Find X5 получит нейронный процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Oppo Find X5, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет в двух версиях: на чипсетах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000. Первый точно получит фирменный нейронный процессор MariSilicon X NPU для обработки фотографий. Чип изготавливается TSMC по 6-нанометровому техпроцессу. Будет ли им оснащаться вариант на платформе Dimensity 9000, пока не уточняется.

Предыдущие слухи прочили смартфону 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тыльную камеру с модулями разрешением по 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт или 125 Вт.