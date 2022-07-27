Смартфон Oppo K10 Vitality Edition оценен в $330

Компания Oppo представила смартфон K10 Vitality Edition, который получил предустановленную фирменную оболочку ColorOS 12.1 на базе ОС Android 12. Новинку оснастили производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G для сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,59-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, модулем NFC, слотом microSD, боковым дактилоскопом, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Цена смартфона составляет 330 долларов.